На московский регион надвигается снежный шторм

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи надвигающимся снежным штормом, который, согласно прогнозам синоптиков, обрушится в субботу, 3 февраля. Как говорится в сообщении МЧС, ожидаются снегопад с метелью и порывистым ветром до 12-17 метров в секунду.

Спасатели предупреждают, что местами снегопад будет сильным, при этом возможно налипание мокрого снега, а на дорогах возможны заносы.

В связи с этим спасатели призывают к осторожности на улицах – обращать внимание на целостность линий электропередач, закрепить слабо укрепленные конструкции. Водителей просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте или быть предельно внимательными на дорогах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.02.18

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