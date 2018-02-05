В аэропортах Москвы – массовые задержки рейсов

В московских аэропортах из-за непогоды задержано уже около 100 рейсов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в «Шереметьево» задержано 48 рейсов, в «Домодедово» – 39 рейсов задержано и 6 отменено, во «Внуково» – 3 и 4 рейса соответственно.

Как сообщал «Новый День», в Москве из-за снегопада в усиленном режиме работают медицинские организации московского департамента здравоохранения, дежурят 1020 бригад скорой помощи и 150 – неотложной. Кроме того, круглосуточный прием – в травматологических отделениях.

На усиленный режим перешли службы Мосгортранса – со снегопадом борются около 300 работников и 80 единиц специальной техники.

Между тем, согласно прогнозам синоптиков, к концу дня высота сугробов может увеличиться еще на 15-20 сантиметров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.18

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