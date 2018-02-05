«Снежный Армагеддон» в Москве: заторы на дорогах достигли 200 км

Минувшие выходные стали для жителей московского региона настоящим испытанием. «Снежный Армагеддон» принес в столицу более половины месячной нормы осадков. Как отметил заместитель мэра Петр Бирюков, коммунальные службы в выходные работали на износ.

«Интенсивность снега, сама погода, которая менялась – снег, снег с дождем, обледенение на ветках деревьев, поэтому испытание очередное для коммунальщиков», – цитирует вице-мэра РИА «Новости».

Уровень загруженности московских дорог к 8:30 понедельника вырос до шести баллов по десятибалльной шкале. По данным портала «Московский транспорт», все радиальные трассы испытывают серьезные затруднения. Длина заторов достигала 212 км.

Согласно данным центра «Фобос», накануне днем, с 9 часов утра до 6 часов вечера, на Москву обрушилось 19 мм осадков – 52% месячной нормы. Это на 1 мм больше предыдущего рекорда 2013 года.

В Московской области наибольшее количество снега зафиксировано на метеостанции Черусти – 20 мм.

По прогнозам метеорологов, сегодня снегопады заметно ослабеют и приобретут скоротечный умеренный характер. Циклон уже покидает область.

В Москве и области сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный снег. Температура воздуха в столице опустится до -11°, в Подмосковье до -13°.

Москва, Мария Вяткина

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