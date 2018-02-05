Москву ожидает еще один погодный «сюрприз»

В Москве нынешняя ночь может стать самой холодной. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на 6 февраля температура воздуха в столице может опуститься до минус 17, в Подмосковье – до минус 19 градусов.

Предыдущий температурный минимум в городе был зафиксирован 1 февраля, когда столбик термометра опустился до -12,7 градусов, передает «Интерфакс»

Начало последнего месяца зимы стало испытанием для московского региона. По данным Гидрометцентра, всего за минувшие выходные в Москве выпало 45 мм осадков, что более месячной нормы осадков, которая в январе составляет 42 мм.

4 февраля выпало 25 мм осадков, прежний рекорд составлял 18 мм и отмечался пять лет назад в 2013 году.

Высота снежного покрова 5 февраля составила 55 см, что выше нормы на 19 см. Рекордной останется высота 56 см, принадлежащая 2013 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.18

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