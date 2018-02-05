Жители России смогут увидеть МКС без телескопа

Жители большей части России смогут невооруженным глазом увидеть Международную космическую станцию (МКС). Она появится на вечернем небе как яркая быстро двигающаяся звезда. Как сообщила пресс-служба Московского планетария, наблюдать пролет МКС над Россией можно с 5 по 13 февраля после 18:00.

Как отмечают астрономы, по яркости МКС может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а ее быстрое движение по небосводу привлечет к себе внимание.

Сотрудник планетария, астрофизик Александр Перхняк рекомендует для наблюдений использовать специальные приложения на смартфонах, например, МКС Детектор или ISS Spotter.

«Во время пролета нужно просто посмотреть на небо над западным горизонтом, – отметил он. – Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли, может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца».

В планетарии отмечают, что видимой МКС становится при совпадении нескольких факторов – когда станция освещается Солнцем и на определенном отрезке траектории отражает солнечный свет так же, как Луна.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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