ФАС обвинила «Тинкофф Банк» в нарушении закона

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России обвинило «Тинькофф Банк» в нарушении закона о рекламе. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении ведомства.

Недовольство антимонопольной службы вызвал слоган «Лучшая карта с кэшбэком», который был распространен на рекламных конструкциях вдоль дорог. Как отмечают в ФАС, слова «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и подобные могут использоваться в рекламе, только если есть конкретные характеристики или параметры сравнения, «имеющие объективное подтверждение» и достоверным подтверждением результатами исследования, опроса или экспертного мнения, «доступного для всеобщего обозрения».

Данная реклама, однако была расположена таким образом, что информация о том, почему карта с кэшбэком АО «Тинькофф Банк» – лучшая, не воспринималась потребителем.

Таким образом, в действиях АО «Тинькофф Банк» усматриваются признаки нарушения п. 1 ч. 2, п. 1 ч. 3, ч. 7 ст. 5 и ч. 1 ст 28 ФЗ («О рекламе»).

В УФАС уточнили, что дело о правонарушении было возбуждено 19 января, рассмотрение назначено на 27 февраля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.18

Излучение мобильных телефонов вызвало смертельное заболевание у самцов крыс. / В российскую армию возвращают политруков. / Владельцы iPhone X жалуются на новый дефект. Решения проблемы пока нет. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»