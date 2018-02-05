Полетаем? Туроператоры прогнозируют рост цен на авиабилеты

Жители России должны готовиться к очередному росту цен на авиабилеты из-за подорожания топлива. Об этом сообщил генеральный директор TUI Россия Тарас Демур.

«Стоимость авиаперевозки может вырасти на 10-15% из-за роста цен на топливо, соотношения доллар-евро и укрепления рубля: с одной стороны, эти факторы положительно влияют на покупательную способность россиян, а с другой, делают немного дороже авиабилеты», – цитирует Демура «Интерфакс».

Глава TUI Россия также обратил внимание, что этот «небольшой рост» будет компенсироваться снижением стоимости проживания в отелях. «Дешевых предложений становится все больше», – отметил Демур.

По его словам, благодаря такой тенденции, есть вероятность, что цены на отдых, например, в Греции для российских туристов в 2018 году сохранятся на прошлогоднем уровне.

Как ранее сообщал РИА «Новый День» путешествия становятся все более недоступным видом отдыха для жителей России. В 2017 года каждый третий просто не смог себе позволить отправиться на желанный курорт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.02.18

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