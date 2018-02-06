Можно опаздывать: Роструд признал снегопад уважительной причиной

Роструд вступился за жителей России, не успевающих вовремя на работу из-за снегопада. Опоздание по причине тяжелых погодных условий и перебоев в работе транспорта можно расценивать как уважительную причину. Об этом заявил заместитель главы Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

По его словам, в этом случае работодатель не может привлечь сотрудников к дисциплинарной ответственности.

«Работодателям, – подчеркнул Шкловец, слова которого цитирует ТАСС,– следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.02.18

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