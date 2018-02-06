Москва vs зима: cтолица не справляется с последствиями «снежного Армагеддона»

Первая неделя февраля продолжает испытывать москвичей на прочность. Город еще не успел войти в привычное русло жизни после «снежного Армагеддона», обрушившегося на столицу в выходные, и минувшей «самой холодной ночи» за эту зиму, сегодня в регионе снова ожидаются снегопады.

Согласно прогнозу центра «Фобос», в Москве и области сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха в городе составит – 10 – 12°, в Подмосковье -9…-14°. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти, местами ожидаются снегопады.

Сложные погодные условия продолжают отражаться на пассажирах столичных аэропортов. По данным сервиса «Яндекс. Расписание», сегодня уже задержан и отменен 32 авиарейс. В «Шереметьево» задержан 11 рейсов, в «Домодедово» 10 рейсов задержано, 9 – отменено, во «Внуково» 1 рейс задержан, 1 – отменен.

Вместе с тем, в связи со сложившейся обстановкой ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) попросил жителей Москвы отказаться от поездок на личном транспорте до воскресенья, 11 февраля.

При этом, ситуация в городе обостряется. Как сообщил сегодня заместитель мэра Петр Бирюков, недовольные жители столицы агрессивно реагируют на то, что Москва не справляется с последствиями снежной бури.

«В окна летят продукты питания, бросают яйца в этих работающих. Более того, нерадивые граждане берут травматический пистолет и начинают расстреливать эту технику (снегоуборочную). У нас таких примеров достаточно много», – цитирует Бирюкова «Интерфакс».

В этой связи заммэра обратил внимание, что этими случаями занимаются правоохранительные органы, и подчеркнул, что коммунальные службы работают на пределе своих возможностей в сложившихся «экстремальных условиях».

«Площадь убираемых территорий в Москве – примерно 170 млн кв м. И восемь млн кв м – площадь убираемого крышного пространства. Примерно около 180 млн кв м. Умножаем на 45 см выпавшего снега. Вот эту массу, примерно 80 млн кубометров, придется передислоцировать, переместить, вывезти», – сказал он и добавил, что ежедневно с улиц города вывозится рекордный объем – свыше 1,2 млн кубометров снега, при том, что один грузовик везет 18-20 кубометров.

Как сообщает официальный портал правительства Москвы, за уборкой снега следят более 100 тысяч камер позволяет контролировать, как убираются территории у подъездов жилых домов.

«К тем, кто не может оперативно организовать процесс уборки, применяются строгие меры», – подчеркивает мэрия.

Отмечается также, что накануне улицы города чистили от снега в течение дня более 70 тысяч человек и примерно 15,5 тысячи единиц техники. С вечера к этой работе дополнительно привлекли около 750 единиц техники и приблизительно три тысячи человек.

Напомним, снегопад в столице оказался самым сильным за последние 100 лет.

Пожаловаться на снежные заносы во дворе можно в свою управляющую компанию. Недовольство по работе управляющей компании можно сообщить в префектурах округов, Мосжилинспекции и Объединении административно-технических инспекций по телефону: 8 (499) 264-96-81.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.02.18

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