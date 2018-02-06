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Вторник, 6 февраля 2018, 16:24 мск

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ЕСПЧ присудил 10 тысяч евро фигуранту «болотного дела»

Европейский суд по правам человека присудил 10 тысяч евро фигуранту «болотного дела» Владимиру Акименкову, заявив о нарушении ряда статей Конвенций по защите прав человека и основных свобод. Об этом РИА «Новый День» сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

«ЕСПЧ признал в отношении «болотника» Владимира Акименкова нарушение статьи 3, статьи 5 части 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и присудил ему 10 000 евро», – проинформировал он.

Речь идет об условиях содержания активиста под стражей, его транспортировке в суды и обратно в сизо и другие.

Новость уже прокомментировал и сам активист. «Благодарю Дмитрия Аграновского за его адвокатскую работу, благодарю всех людей, которые боролись за нас», – отметил Акименков на своей странице в Facebook.

Напомним, что Акименкова амнистировали в декабре 2013 года в связи с амнистией к 20-летию Конституции РФ.

Москва, Ольга Ветрова

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