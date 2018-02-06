Социальный марш за права москвичей может превратиться в коллективный поход к Путину

Организаторы Социального марша за права москвичей опасаются, что столичные власти так и не согласуют маршрут акции 10 февраля, и готовы совершить коллективный поход в администрацию президента РФ. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении оргкомитета шествия.

Инициаторы акции отмечают, что на данный момент так и не получили от правительства Москвы никакого ответа на предложение согласовать какой-либо маршрут проведения акции 10 февраля.

«Таким образом, можно констатировать, что московские власти незаконно препятствуют проведению мирного публичного мероприятия, грубо нарушая ст. 31 Конституции РФ и Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», – подчеркнули в оргкомитете.

В этой ситуации организаторы марша приняли решение, что в случае, если акция так и не будет согласована, все участники в субботу, 10 февраля, придут к зданию администрации президента РФ (Москва, ул. Ильинка, 23/16), чтобы передать в приемную главы государства требования и жалобы на незаконные действия чиновников правительства Москвы, блокирующих возможность реализации гражданами своего права на свободу собраний.

Также организаторы Социального марша направили в Пресненский районный суд Москвы административное исковое заявление о признании незаконным отказ в согласовании проведения публичного мероприятия. Во время марша его участники планировали высказать критику политики мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева и предъявить властям требования по решению основных проблем региона.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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