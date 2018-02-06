Исследование: московские пробки продолжают «съедать» 91 час в год

Москва сохранила за собой первое место среди европейских городов и второе место в мировом рейтинге по загруженности дорог, согласно которому жители российской столицы теряют в пробках 91 час в год. Согласно результатам исследования международной компании INRIX, хуже только в американском Лос-Анджелесе, где автозаторы «съедают» в среднем 102 часа за 240 рабочих дней.

Примечательно, что в топ-10 мировых лидеров по пробкам вошли еще два российских города – Магнитогорск (8 место), где пробки съедают 73 часа в год, и Югра (9 место) – 71 час.

Что касается рейтинга стран, то здесь США и Россия делят только пятое и шестое места. Лидером же по загруженности дорог в 2017 году стал Таиланд, чьи жители теряют в пробках в часы пик в среднем по 56 часов.

При этом INRIX предлагает еще один вариант ранжирования городов – по индексу загруженности. Этот показатель учитывает не просто показатели загруженности в различное время суток и на разных типах дорог, но и относительный процент общего времени поездки, а также размеры города и прочие факторы. В этом рейтинге Москва оказалась впереди планеты всей с показателем 20,1. Вслед за российской столицей расположились Лос-Анджелес (18,3) и Магнитогорск (18). В первой десятке в этом списке оказались также российские Югра (16,7), поселок Аэродромный (16,1) и Канск (15), отмечает газета «Коммерсантъ».

Стоит отметить, что дорожными заторами эксперты INRIX считают ситуации, когда скорость автомобильного потока падает ниже 65-процентного уровня от скорости свободного передвижения по трассе. При этом для каждой дороги этот показатель измеряется индивидуально. По данным INRIX, в среднем жители городов стоят в пробках 9% времени своей поездки, передвигаясь со скоростью меньше 15 км/ч.

Примечательно, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин активно хватился тем обстоятельством, что «на международном транспортном саммите Москва получила престижную премию «Устойчивое развитие транспорта 2018». «В конкурсе с нами участвовали города Европы, США и Китая. Столицу отметили за удачную реорганизацию городского пространства, улучшение пешеходной среды и #МЦК», – отмечал столичный градоначальник Собянин на своей официальной странице «Вконтакте».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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