Вице-спикер Мособлдумы: Нужно готовиться к росту цен в «звездных» гостиницах

Введение в России классификации гостиниц по «звездам» приведет к подорожанию их услуг. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил заместитель председателя Московской областной Думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин, комментируя последние изменения в законодательстве.

«У меня сложилось двоякое отношение к этому закону. С одной стороны, потребитель должен получать понятную и адекватную цене услугу. То есть, если это 5 звезд, то турист платит за определенный уровень обслуживания: тапочки, халат, бассейн и т.д. и понимает, что в 2-х звездах будет дешевле, но бассейна не будет точно. И в этом смысле «звездочная» градация оправдана – потребитель, оплачивая «звезды», понимает, что должно входить в пакет услуг», – отметил Чистюхин.

С другой стороны, подчеркнул он, эти правила оставят «вне закона» многие мелкие гостиницы, которые расположены, например, в помещениях с другим видом разрешенного использования.

«Считаю, что с введением «звезд» появятся дополнительные административные барьеры на пути организации гостиничного бизнеса, что точно не будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в этой сфере. Поэтому, прогнозирую, что введение классификации гостиниц по «звездам» практически наверняка приведет к подорожанию стоимости гостиничных услуг для конечного потребителя», – сказал Чистюхин.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес поправки в закон о туристической деятельности, согласно которым, с 2021 года в России появится обязательная классификация гостиниц по «звездам». Присвоение категории будет распространяться не только на отели, но пляжи и горнолыжные курорты России. При этом оказание услуг без категории окажется под запретом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.02.18

Исследование: московские пробки продолжают «съедать» 91 час в год. / Социальный марш за права москвичей может превратиться в коллективный поход к Путину. / Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 вернули на родину. Героя похоронят в Воронеже. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»