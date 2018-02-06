Страшная авария в Подмосковье: автовоз врезался в микроавтобус

В Подмосковье на Каширском шоссе произошла крупная авария – столкнулись автовоз и пассажирский микроавтобус, в котором находилось 22 человека. Об это сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Известно, что ЧП произошло сегодня в 14:45 на 32-м километре Каширского шоссе в районе поселка Горки. Автовоз Scania столкнулся с маршрутным такси Mercedes, внутри которого находилось 22 человека, включая водителя, передает РИАМО.

Пострадавшие есть, информация о погибших настоящий момент не уточняется.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как уточняет РИА «Новости», по предварительной информации, пострадали 2 человека.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.02.18

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