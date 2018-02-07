В Москве женщина-инвалид пытается отсудить у McDonald's полмиллиона рублей

В Москве женщина-инвалид первой группы пытается отсудить у сети ресторанов McDonald's почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь Зюзинского суда Асият Ахмедова.

По ее словам, с исковым заявлением в суд обратилась москвичка Светлана Бекаури, инвалид первой группы. Согласно ее заявлению, пострадавшая, находясь в ресторане быстрого питания в районе Южное Бутово, поскользнулась на мокром полу, сломала руку и получила ушиб головы, передает агентство «Москва».

Женщина требует взыскать с McDonald's 204 тысячи рублей, потраченные на лечение, и 315 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

Москва, Мария Вяткина

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