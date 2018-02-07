«Азбука Вкуса» попалась на рекламе алкоголя

Сеть магазинов «Азбука Вкуса» (ООО «Городской супермаркет») уличена в Интернет-рекламе алкоголя. Как передает корреспондент РИА «Новый День», московское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело о нарушении законодательства о рекламе.

Как отмечается в сообщении ведомства, на сайте «Азбуки Вкуса» распространяются «каталоги Энотеки» с рекламой алкоголя. При этом информацию нельзя отнести к справочной, так как она направлена на продвижение конкретной продукции.

«В связи с тем, что реклама алкогольной продукции в сети Интернет запрещена, в действиях ООО «Городской супермаркет» усматриваются признаки нарушения Закона о рекламе», – подчеркнули в ведомстве.

Предполагается, что дело будет рассмотрено 13 февраля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.02.18

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