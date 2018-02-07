Московские полицейские задержали коня Гришу, скакавшего «по встречке»

В Москве полицейские поймали и вернули владельцам сбежавшего коня Гришу, скакавшего галопом по проезжей части. Инцидент произошел в районе Хорошево-Мневники.

Как сообщила пресс-служба УВД по Северо-Западному округу Москвы, во время патрулирования «стражи порядка» увидели животное, которое бежало «по встречке».

Чтобы поймать испуганную лошадь, представлявшую опасность для прохожих и автомобилистов, пришлось перекрыть движение транспорта.

Выяснилось, что лошадь принадлежит расположенному неподалеку конно-спортивному клубу. Полицейские связались с его руководством и сообщили о поимке питомца.

После всех событий Гриша был благополучно перевезен в конюшню.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.02.18

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