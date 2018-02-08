Снежный коллапс в Москве: нормальное авиасообщение так и не могут восстановить

Москва после «неожиданного» прихода настоящей зимы до сих пор не может восстановить авиасообщение. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание». К 10:40 задержано и отменено почти 30 рейсов.

В частности, в «Домодедово» 9 рейсов задержано, 8 отменено, в «Шереметьево» 6 рейсов задержано, во «Внуково» 1 рейс отменен, 2 задержано.

Согласно прогнозу синоптиков центра «Фобос», столичный регион продолжит находится на западной периферии азиатского антициклона, что не исключает продолжение осадков. Вновь возможен небольшой снег. Температура воздуха в городе -5…-7°, в Подмосковье -4…-9°.

Стоит отметить, что московские коммунальщики до сих пор не могут справиться с последствиями «снежного Армагеддона», который обрушился на столичный регион в минувшие выходные. По оценке вице-мэра по ЖКХ и благоустройству Петра Бирюкова, то количество снега, которое выпало в Москве, можно вместить в железнодорожный состав длиной в экватор.

«Даже в зиму 2012-2013 года, самую снежную за последние годы, больше 40 сантиметров одновременно не выпадало. Но движение в городе, тем не менее не остановилось, машины ехали, пешеходы шли по своим делам», – цитирует его «Российская газета».

При этом Бирюков отметил, что сейчас порядка 60% территории города вычищено. По его словам, снежные навалы планируется убрать полностью к воскресенью.

Москва, Мария Вяткина

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