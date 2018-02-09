Цвет траура теперь серый: «атлеты из России» приняли участие в открытии Олимпийских игр

«Олимпийские атлеты из России» в серой одежде сегодня приняли участие в торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр Пхенчхане. Впервые в истории российской сборной, знамя нес не участник команды, а волонтеру, которого предоставил оргкомитет Игр.

Спортсмены шли в серых пальто, белых шарфах и шапочках. По требованию Международного олимпийского комитета (МОК) форма российских олимпийцев, в том числе и на официальной церемонии, не должна ассоциироваться с Россией.

В параде приняли участие члены сборной по хоккею, конькобежцы, бобслеисты и скелетонисты, фристайлеры, горнолыжники и прыгуны с трамплина, саночники, сноубордисты.

Примечательно, что флаг России все-таки появился во время трансляции одного и корейских телеканалом- MBC Live, отмечает радиостанция «Говорит Москва». Правда, это произошло во время прохода французской делегации в титрах.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 россиян на решение Международного олимпийского комитета не приглашать их на Олимпийские игры в Пхенчхане. По мнению судей, комиссия МОК не допустила какой-либо дискриминации в процессе отбора спортсменов, а потому отстранение от соревнований нельзя считать наказанием.

В Федерации лыжных гонок России вердикт спортивного суда назвали шокирующим, отмечает «Р-Спорт». «Надежда (на допуск спортсменов) была, а теперь кроме шока ничего не испытываю. Что дальше? Пока оцениваем возможность дальнейших правовых шагов», – прокомментировала решение руководитель федерации Елена Вяльбе.

Напомним, решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане было озвучено в декабре. Тем российским спортсменам, у которых комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) не нашли следов допинга, разрешили поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом в статусе «атлетов из России» (OAR).

В феврале CAS оправдал 28 спортсменов из РФ, а также частично снял санкции с 11. Однако МОК и WADA не согласились с выводами суда.

Пхенчхан, Мария Вяткина

Пхенчхан. Другие новости 09.02.18

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