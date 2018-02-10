Война против России: возможный сценарий

Война против России, скорее всего, будет вестись с применением современных средств поражения, прежде всего, высокоточного оружия и диверсионных групп. Использование оружия массового поражения маловероятно, считают эксперты МЧС РФ.

Согласно выводам аналитического доклада министерства, в современной войне основными объектами воздействия будут пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения.

«Прогнозирование обстановки осуществляется по наиболее вероятному сценарию военного конфликта с применением обычных современных средств поражения и действий диверсионно-разведывательных подразделений», – говорится в разделе «Возможные масштабы и характер последствий после нападения противника» научно-методического труда МЧС России, который цитирует РИА «Новости».

По оценке экспертов ведомства, наиболее вероятными опасностями для населения могут стать не поражающие факторы ядерного оружия (воздушная ударная волна и радиоактивное загрязнение), а последствия техногенных аварий, которые возникают при локальном поражении высокоточным оружием потенциально опасных и критически важных объектов. Прежде всего, к ним относятся химическое и радиоактивное загрязнение, а также пожары и катастрофические затопления.

Авторы исследования полагают, что применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, в конфликте с Россией маловероятно. «При прогнозировании обстановки в качестве исходного положения принимается, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся», – полагают эксперты.

Ранее сообщалось, что МЧС с учетом современных взглядов на ведение войн предлагает отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время. По мнению экспертов ведомства, осуществлять ее следует только из опасных зон воздействия вторичных поражающих факторов – радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров и так далее.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.02.18

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