В Москве участники социального марша направились к Путину

В Москве участники запрещенного властями социального марша за права жителей столицы направились в приемную администрации президента РФ. Прямую трансляцию ведет в сети Facebook «Московский активист».

В акции принимает участие, в том числе, координатор «Левого Фронта» Сергей Удальцов. Шествие, запрещенное столичными властями, проходит в сопровождении сотрудников полиции.

Организаторы Марша планировали озвучить жесткую критику политики, проводимой под руководством мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева и предъявить властям требования по решению основных проблем Москвы и Московской области.

По итогам акции властям Москвы и Московской области предполагалось предложить провести в месячный срок встречу с представителями Оргкомитета для открытого обсуждения формата и программы дальнейшего переговорного процесса с гражданами, сформировать Общественный совет Московского региона с участием руководителей двух субъектов федерации и представителей широкого круга политических и общественных организаций и выработать предложения по проведению городского референдума по наиболее острым и проблемным вопросам.

В числе лозунгов запрещенной акции – «Деньги – на детей и пенсионеров, а не на плитку и бордюры!», «Остановить рост тарифов и сборов!», «Прекратить строить дороги по нашим головам! Прекратить незаконное строительство в наших дворах!», «Отменить антиконституционный закон о «реновации»!», «Остановить уничтожение лесов и парков Москвы и Подмосковья!», «Прекратить слияние школ, детских садов, поликлиник! Восстановить закрытые больницы!» и другие.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.02.18

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