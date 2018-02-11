Олимпиада-2018: Российских спортсменов продолжат терроризировать допонг-пробами

Официальные представители Международного олимпийского комитета (МОК) продолжат терроризировать российских спортсменов, приехавших на Игры в Пхенчхан, допинг-пробами. Как заявил на пресс-конференции директор медицинского департамента МОК Ричард Баджетт, атлеты из РФ остаются в группе повышенного допингового риска.

«Олимпийские атлеты из России, приехавшие сюда (в Пхенчхан), «чистые», но бдительность терять нельзя, как показывает история. Это группа высокого риска», – сказал Баджетт, слова которого цитирует РИА «Новости».

Представитель МОК также уточнил, что для подтверждения «чистоты» российских спортсменов у них будут браться пробы неожиданно.

«Важно обеспечить элемент сдерживания, чтобы тестирование было неожиданным, чтобы спортсмены не знали, когда к ним приедут допинг-офицеры», – сказал Баджетт.

Как сообщалось ранее, по результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб Олимпиады в Сочи, 43 российских спортсмена были пожизненно отстранены от Олимпийских игр, а их результаты с домашних Игр аннулированы. Решения основывались, в том числе на показаниях информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью оправдал 28 российских спортсменов, апелляции еще 11 были удовлетворены частично.

Допинг-скандал стал поводом для официального отстранения российской сборной от Олимпиады. Спортсменов из РФ допустили к выступлениям под нейтральным флагом.

Пхенчхан, служба информации РИА «Новый День»

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