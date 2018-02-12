Синоптики сообщили, когда снова потеплеет в Москве

Москвичам обещают в ближайшие дни умеренные морозы. К завершению Масленицы столичный регион вновь ждет потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в целом погода будет вполне соответствовать календарю.

По прогнозам синоптиков, во вторник и среду осадков не ожидается – возможен лишь небольшой снег в отдельных районах днем. Ночная температура при этом составит -15…-13 градусов в Москве и -18…-13 в Подмосковье, днем – до -12 градусов.

В четверг местами ожидается небольшой снег, а днем потеплеет до -7…-5 в мегаполисе и -10…-5 в регионе.

Небольшой снег прогнозируется 16 и 17 февраля. В пятницу ночью синоптики обещают -15…-10, днем до -7…-2. В субботу ночью -10…-5, днем – до -5…0 градусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.02.18

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