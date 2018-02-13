ЧП в Подмосковье: в жилом доме обрушился пол, 152 человека эвакуированы

В подмосковном Звенигороде в квартире жилого дома обрушились перекрытия пола между первым этажом и подвалом. Все жильцы – 152 человека, в том числе 37 детей – были эвакуированы и временно поселены в спортивном комплексе. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

ЧП произошло в доме №9, корпус 2 в квартале Маяковского. Информация о случившемся поступила спасателям в 6:15. Как выяснилось, обрушение произошло из-за ремонтных работ – в результате перепланировки, разделения одной квартиры на две перегородкой, и залития пола бетоном. Площадь обрушения составила 18 кв. м.

Известно, что пострадавших нет. Сам подвал дома нежилой и никак не эксплуатируется, в месте обрушения коммуникаций не имеется.

«В результате происшествия повреждений стен нет, предпосылок к обрушению конструкции нет», – отметили в ведомстве.

Местные власти приняли решение расселить жильцов в пункте временного размещения в споркомплексе «Звезда».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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