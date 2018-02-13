В Москве обнаружены отели-спекулянты: цены на время ЧМ увеличены до 308%

Москва вошла в топ-3 российских регионов, где максимально завышены цены на отели на время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Ростуризма.

Как сообщается, на 8 февраля при мониторинге стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и размещаться участники первенства и зрители, нарушения были выявлены в 69 гостиницах.

При этом в Москве допустимые расценки на номера превышены в девяти отелях. Самое серьезное нарушение было зафиксировано отеле «Moscow Points Red October», где цена на двуместный номер поднялась с 12 250 рублей до 50 000 рублей, что составляет 308%.

На втором месте в антирейтинге находится «АРУМ-отель», в котором номера категории «люкс», «студия» вместо 15 тысяч стоят 52 860 рублей – превышение норматива на 252%.

Отель «Дом на Маяковке» завысил цены на номера повышенной комфортности на 186% – с 28 тысяч до 80 тысяч рублей.

На четвертом месте оказался Villa Kadashi Boutique Hotel, где зафиксировано превышение норматива на 155%. Там двуместные номера за сутки во время чемпионата мира обойдутся не в 20 тысяч, как это было в обычное время, а в 51 тысячу.

Пятерку анти-лидеров замыкает гостиница «Роял Зенит I», увеличившая стоимость номеров с12250 рублей до 24000 – на 96%. Подобные нарушения выявлены и в «Гранд Отель Белорусская»: вместо 12250 за номер во время чемпионата запрашивают 23 500 (превышение норматива на 92%), и в гостинице Barin Residence, где цены подняли на 91% – с 12 250 до 23 400 рублей.

Кроме этого в гостинице «Милан» стоимость номера увеличилась на 28% – с 20 тысяч рублей до 25500.

В отеле «МКМ» за номер вместо 7410 рублей запрашивают 8900 – повышение стоимости составляет 20%.

Стоит отметить, что больше всего случаев нарушений выявлено в Санкт-Петербурге (26 нарушений) и Краснодарском крае (12), в список также попала Свердловская (7), Нижегородская (6), Волгоградская (4) и Калининградская области (4). Замыкает список Ростовская область, в которой зафиксирована только одна гостиница – нарушитель.

Примечательно, что согласно данным предыдущего мониторинга от 19 января, было выявлено только 41 нарушение.

Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, а также Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.02.18

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