В Вене похищена 3-летняя девочка: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении 3-летней россиянки в Вене. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, случившееся квалифицировано по пп. «а, д» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В СКР уточнили, что не позднее 28 декабря 2017 года неизвестные похитили девочку из номера венского отеля. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и местонахождения ребенка.

Ранее СМИ сообщали, что к исчезновению девочки может быть причастен ее отец-иностранец, с которым мать жила в Москве. В марте супруги должны были развестись.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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