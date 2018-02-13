В Москве лишился работы учитель, не пускавший детей в туалет без медсправки

В Москве учитель, запрещавший выход детей с урока в туалет без медсправки, лишился работы. Как сообщила директор школы №1795 Валентина Сетежева, с педагогом прекращены трудовые отношения. На его место назначен новый классный руководитель, передает агентство «Москва».

Ранее СМИ появилась информация, что учитель распространил среди родителей школьников памятку, где говорилось, что «выход с урока в туалет возможен только на основании медицинского заключения (медицинской справки), если имеется соответствующее заболевание».

Отметим, что в московском лицее №1795, расположенном в районе Метрогородок в Восточном административном округе столицы, есть кадетские классы, а также обучаются дети с ограниченным возможностями здоровья.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.02.18

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