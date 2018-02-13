Долг бывшего владельца Черкизовского рынка увеличился еще на 8,9 млрд: бизнесмен все еще в бегах

Арбитражный суд Московской области увеличил долг признанного банкротом бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова еще на 8,9 млрд рублей. Как следует из постановления, суд признал обоснованным и включил в реестр требований долг бизнесмена перед кипрской компанией Sezaria Limited («Сезария Лимитед»).

Согласно материалам дела, «Сезария Лимитед» обратилась в Арбитражный суд 28 июня 2017 года заявлением о признании компании кредитором Исмаилова и включении компании в третью очередь реестра требований кредиторов. Точная сумма нового долга составляет 8 932 826 789 рублей 70 копеек.

Отмечается, что решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.

Напомним, претензии к Исмаилову по работе Черкизовского рынка начались в 2009 году. Рынок был закрыт после обнаруженных там нарушений. В 2016 году по иску БМ-банка Исмаилов был признан банкротом. В марте 2017 года подмосковный арбитраж своим постановлением начал продажу его собственности.

Ранее подмосковный арбитраж включил в реестр кредиторов Исмаилова Deutsche Bank. Который требует вернуть 967 млн рублей. Залогом является недвижимость во Франции в городе Антиб. Заем в Deutsche Bank Исмаилов взял в 2009 году, чтобы закрыть Черкизовский рынок. Тогда, чтобы выплатить старые долги, бизнесмену пришлось брать новые кредиты, среди которых оказались займы в БМ-банке (бывший Банк Москвы) и в Deutsche Bank.

В феврале 2016 года также было удовлетворено заявление Банка Москвы о включении в реестр Исмаилова долг в размере 19,2 млрд рублей. В 2016 году суд также включил в реестр кредиторов бизнесмена требование Sezaria Limited в размере 10,4 млрд рублей.

Стоит отметить, что по информации СМИ, предположительная стоимость имущества бизнесмена в январе 2017 года составляла 695 млн рублей, сумма требований кредиторов составляет 31 млрд.

В ноябре того же года Тельман Исмаилов был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Бывшему владельцу Черкизовского рынка заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Как поясняли в Следственном комитете, преступление было совершено в Москве 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе.

Москва, Мария Вяткина

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