Самое время: в Москве более 320 пар заключат брак в День влюбленных

В День всех влюбленных сотрудникам московских ЗАГСов предстоит большая работа. Заключить брак 14 февраля планируют более 320 пар. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ЗАГС.
«Для зимней среды это многовато», – оценили энтузиазм влюбленных москвичей в управлении, передает РИА «Новости»
Как известно, 14 февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Праздник стал популярным в России с 1990-х годов. В этот день принято дарить любимым подарки, «валентинки» в виде сердечек и делать любовные признания.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 13.02.18
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