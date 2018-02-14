Капитал бежит в Россию в женских колготках

Внуковские таможенники пресекли нелегальный ввоз валюты в Россию на сумму более 1,5 млн рублей. Как сообщила пресс-служба ведомства, деньги были обнаружены при досмотре у гражданина России – пассажира авиарейса Рига – Москва.

В ходе досмотра таможенники нашли у него 12000 рублей и 30000 евро, которые были спрятаны в женских колготках, закрепленных на поясе под свитером.

В пресс-службе ФТС подчеркнули, что общая сумма перемещенных через границу наличных превысила двукратный размер «разрешенной таможенным законодательством к перемещению без письменного декларирования».

Теперь против нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наличных денежных средств, совершенное в крупном размере».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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