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Среда, 14 февраля 2018, 13:30 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Московские полицейские попались на краже янтаря и 4 млн рублей

Пятеро полицейских из новой Москвы обвиняются в похищении янтаря и 4 млн рублей. Двое из них уже уволены из полиции, передает «РЕН-ТВ».

Сообщается, кража была совершена еще в 2016 году, но информация появилась только сейчас. Тогда неизвестные украли у местного предпринимателя кусок янтаря и крупную сумму денег, проникнув к нему в офис.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Москва, Ольга Ветрова

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