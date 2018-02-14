Смертельная «незамерзайка»: в Подмосковье отравились рабочие из Белоруссии

В Подмосковье организована доследственная проверка после гибели двух рабочих из Белоруссии, отравившихся, по предварительным данным, «незамерзайкой». Их тела нашли 12 февраля на территории домовладения в Щелковском районе. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Известно, что владелец здания нанял мужчин для отделочных работ, однако, приехав в дом, внутрь попасть не смог – дверь оказалась закрыта изнутри. Вызванные сотрудники МЧС выломали ее, после чего были обнаружены тела рабочих.

При этом общий порядок в доме был не нарушен: следов борьбы и драки нет, все ценности и вещи – в сохранности. На столе стояла почти пустая пятилитровая бутылка из-под автомобильной незамерзающей жидкости. По всей видимости, эта же жидкость находилась и в кастрюле на плите.

Предварительной причиной смерти рабочих названо отравление неустановленным веществом. С места изъята бутылка с «незамерзайкой» и образцами жидкости из кастрюли. Назначена судебно-медицинская экспертиза и химическое исследование.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.02.18

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