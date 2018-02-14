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Среда, 14 февраля 2018, 13:30 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Московской области острый дефицит врачей

Главной проблемой Московской области является острая нехватка врачей. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, региону не хватает порядка тысячи медработников.

«Каждый глава отвечает за привлечение терапевтов и педиатров. В 2016 году привлекли 1824 врача. В 2017 году – 822. Но все равно дефицит есть – около 1000 человек», – сказал Воробьев интервью газете «Ведомости».

Он сообщил, что область заключает «прямые целевые контракты с вузами» и переманивает специалистов из других регионов.

«Ищем в других регионах, повышаем заработную плату, средняя зарплата врача сегодня около 80 000 рублей. Главы дают привлеченным врачам служебное жилье или выплачивают компенсацию коммерческого найма в размере от 5000 до 20 000 рублей ежемесячно», – рассказал губернатор.

Кроме этого, по словам Воробьева, чтобы решить проблему, власти также прибегают к «механизму социальной ипотеки», когда заемщик платит только 30%, остальное компенсирует область. В 2017 году таким механизмом воспользовались 305 врачей.

Москва, Мария Вяткина

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