Власти обещают в 2018 году перекрыть все стоки в реку Пехорка

Несанкционированные стоки в реку Пехорка в Балашихе остановят в течение 2018 года. Об этом накануне во время встречи с местными жителями сообщил глава города Сергей Юров.

«В 2017 году из 40 незаконных стоков в Пехорку, в том числе от промышленных предприятий, на сегодняшний день у нас, по сути, осталось четыре объекта, которые одновременно с экологической реабилитацией реки Пехорки в 2018 году будут решены», – цитирует слова Юрова пресс-служба правительства Московской области.

Юров пообещал, что дно реки Пехорки очистят от ила и мусора, а берега избавят от сухостоя и кустарниковой растительности, мешающей нормальному току воды.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», экологическое состояние реки Пехорка и ее притока, реки Чернавка, вызывает серьезные опасения местных жителей.

В ночь на 31 июля в балашихинском квартале Акатово прорвало коллектор, в результате чего 250 тысяч жителей города просидели без холодной и горячей воды целый день. По данным экологов, из-за аварии в реки Чернавка и Пехорка поступило 160 тысяч кубометров сточных вод.

В августе 2017 года в реках произошел мор рыбы. Причиной случившегося называют «очистные» сооружения коттеджного поселка «Марусин Луг», которые периодически сбрасывают в Чернавку сточные воды.

Министерство экологии региона провело проверку и выяснило, что «очистные» были введены в эксплуатацию еще в 2013 году и обслуживают 50 домов.

В конце января депутат Московской областной думы Тарас Ефимов сообщил, что из бюджета области «на экологическую реабилитацию водных объектов (участков) – Река Пехорка от Щелковского шоссе за сбросной плотиной до впадения реки Чечера и Малашка от Медвежьих озёр до впадения в реку Пехорку в Балашихе» выделено 309,5 млн рублей.

«Берега Пехорки будут очищены от порубочных остатков и донных отложений. Все работы планируется завершить до конца 2018 года. Экологическая реабилитация реки Пехорки и ее притока реки Малашки пройдет на 17 участках протяженностью 21,45 километра», – сообщил он на своей странице «ВКонтакте».

Пехорка – река в Московской области и городе Москве, левый приток Москвы-реки. На реке расположены город Балашиха, посёлки городского типа Томилино и Красково, а также промышленная зона в московском районе Некрасовка.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.02.18

Сурков: женщины во власти – симптом упадка политической системы. / В Московской области острый дефицит врачей. / ЦИК попросил «Первый канал» отложить показ фильма о Путине до конца выборов. «Телеканалу нужно действовать осмотрительно». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»