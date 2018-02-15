Служебный роман и секс на работе: определена степень любвеобильности россиян

Каждый второй житель России хотя бы раз имел служебный роман, а каждый девятый вступал с коллегами по работе в сексуальные отношения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты опроса семи тысяч респондентов, проведенного сайтом Зарплата.ру.

По итогам исследования выяснилось, что добровольно и по обоюдной симпатии шли на интим 60% респондентов, а 19% – под влиянием алкоголя после корпоративов. Еще 13% – ради карьеры – повышения зарплаты или должности, а 2% пострадали от домогательств.

Вместе с тем интимную связь чаще все стараются скрыть – об этом заявили 87% опрошенных. Лишь 11% делились служебными романами с близкими коллегами. 2% не считали нужным делать тайну из личной жизни.

Нашлись и те, кто занимался сексом прямо на рабочем месте – 9%. Для уединения россияне использовали личный или общий кабинет, конференц-зал, туалет, подсобку, примерочную магазина, кухню и комнату отдыха.

Что касается руководителей, то большинство из них (84%) лояльно относится к романам среди подчиненных, если они не мешают работе. Однако 16% боссов все же против интриг между коллегами. В целом в компаниях редко бывают официальные «табу» – лишь в каждой девятой отношения между сотрудниками строго запрещены.

Между тем, как напоминают авторы исследования, британские ученые пришли к выводу, что секс на рабочем месте приносит больше проблем, чем удовольствия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.02.18

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