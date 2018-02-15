Масленичная неделя обманет москвичей: зима ещё не уходит

В московском регионе конец Масленичной недели будет по-весеннему теплым, однако после Прощеного воскресенья, холода вернутся.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в пятницу, 16 февраля, ожидается потепление. Днем возможен снег, в Москве температура поднимется до -3 градусов, в Подмосковье – до-2. В субботу, 17 февраля, температура продолжит постепенно повышаться, в Москве до -1°, по области до 0. В воскресенье температурный режим не изменится, в течение суток прогнозируется снег.

Как отмечают синоптики, февраль хотя и стал самым холодным месяцем нынешней зимы, средняя температура на 1,1° превышает климатическую норму.

При этом, как обращают внимание метеорологи, потепление, которое выпадает на конец Масленичной недели и совпадет с «символическими проводами зимы», будет обманчивым.

Следующая неделя начнется похолоданием. Уже в ночь на понедельник столбик термометра опустится до -11…-6°, днем будет -7…-2°. Во вторник ночью прогнозируется -13…-8°, днем -9…-4°.

Примечательно, что сегодня, согласно народному календарю – первая встреча весны – Сретение Господне. Считается. что в этот день приметы, связанные с природой, необычайно точны. Например, если начнется снегопад, то всю весну будут идти дожди. И чем сильнее на Сретение снегопад, тем дождливее будет и весна. Если накануне Сретения небо звездное, то зима еще не скоро закончится.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.02.18

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