Интернет-притон: МВД обвиняет YouTube и «ВКонтакте» в пропаганде наркотиков

Министерство внутренних дел РФ обвинило популярный видеохостинг YouTube и социальную сеть «ВКонтакте» в распространении пронаркотической информации. Соответствующее заявление сделал начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов, выступая сегодня в Государственной думе.

«Вынужден отметить, что и по сей день на видеохостинге размещается множество пронаркотической информации. К сожалению, администрация данного ресурса не уделяет должного внимания модерированию своего сайта и удалению подобного контента, публикация которого противоречит политике самого же видеохостинга», – цитирует Храпова «Интерфакс».

Он пояснил, что в течение 2017 года объемы рекламы и пропаганды наркотиков через видеохостинг с многомиллионной аудиторией YouTube существенно выросли. «Одним из способов подобной рекламы были короткие ролики, предшествующие искомому пользователем контенту», – сказал он.

Храпов подчеркнул, что «вал этой незаконной смертоносной рекламы удалось остановить» в результате совместной работы МВД и Роскомнадзора, однако, как считают в ведомствах, ущерб несомненно уже был нанесен.

«По данным наших специалистов, с ней (информациях о наркотиках) успели ознакомиться порядка 33 млн граждан, что вызывает серьезную тревогу, в том числе и по причине свободного доступа к данной противоправной информации несовершеннолетних», – сказал Храпов.

Кроме этого представитель МВД обратил внимание, что ведомство направляло предложения «об организации взаимодействия в рамках противодействия размещению информации о наркотиках и необходимости повышения качества модерирования своих сайтов» наиболее крупным интернет-площадкам.

«Но мы не всегда находим понимание среди владельцев значимых интернет-проектов», – сказал Храпов.

В этой связи он также назвал «самые востребованные» площадки для пропаганды и распространения наркотиков. «Наиболее востребованной стала социальная сеть «ВКонтакте», на ее долю приходится 89% запросов по соцсетям, поступившим из Роскомнадзора. На втором месте идут «Одноклассники», меньше востребованы ЖЖ и Facebook», – цитируют его РБК.

Представитель МВД назвал такие группы «подобием наркопритонов». «В подобных группах происходит рекрутирование граждан, в том числе несовершеннолетних, в ряды наркокурьеров, которым обещают высокий заработок», – отметил Храпов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.02.18

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