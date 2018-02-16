Мэрия Москвы готовит 23 февраля праздничный салют

В День защитника Отечества в Москве запланирован праздничный салют, который будет запущен на 16 площадках. В вечернее небо около десяти тысяч раз выстрелят 74 установки, и москвичи увидят 300-метровые купола из красных, белых и зеленых искр. Об этом, как передает РИА «Новый День», говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

Начало шоу запланировано на 21:00. Как предполагается, фейерверк продлится около десяти минут, при этом одновременность залпов будут корректировать по радиосвязи.

Как отметили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, для фейерверков задействуют пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров, а на Поклонной горе «салют поддержат громкими холостыми выстрелами из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны».

В мэрии обращают внимание, что главными площадками для наблюдения станут Поклонная гора и Лужнецкая набережная.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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