«Всемирный бан»: в соцсети «Вконтакте» произошел глобальный сбой

Пользователи популярной социальной сети «Вконтакте» не могут зайти на свои страницы – в работе социальной сети произошел глобальный сбой. Эта информация подтверждается и в твиттере «ВК».

«Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам», – говорится в сообщении. Администрация соцсети уточнила, что произошла авария в энергосистеме одного из дата-центров. «Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам», – заверили «ВК»

При попытке зайти на сайт соцсети в профиль появляется сообщение: «К сожалению, раздел Профилей временно недоступен. Мы уже работаем над устранением неисправностей. Пожалуйста, попробуйте зайти позже».

Когда неполадки будут устранены, пока неизвестно.

Между тем, в Сети уже творчески осмыслили теме сбоя и размещают в твиттере посты

«Уже вижу эту картину 3018 год: летающие машины, новые технологии, люди добились невероятных высот в науке и в твиттер все еще пишут хештег #вкживи» – иронизирует один из пользователей.

«Россия это когда вк не работает несколько минут, а тэг #вкживи вкживи уже на первом месте», – шутит другой «житель» сети.

По данным СМИ, соцсеть недоступна по всему миру.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.02.18

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