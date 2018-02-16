США готовят «локальную ядерную войну» против России

Подконтрольный Вашингтону Североатлантический альянс после двух десятилетий политических «игр» возвращается к своей первоочередной задаче – подготовке к войне с «большой восточноевропейской страной». При этом США уже готовы к «локальной ядерной войне», о чем свидетельствует недавнее заседание министров обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», речь шла на пресс-конференции в Москве с участием российских экспертов в сфере международных отношений.

Заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев обратил внимание, что США, которые являются «стержнем» НАТО, фактически провоцируют Москву на военное столкновение, при этом «агрессором» выставляют именно Россию.

Он подчеркнул, что российская сторона не может не реагировать на выпады в свой адрес, в том числе регулярные разведывательные полеты американских самолетов вблизи Черного моря.

«Кроме этого, мы имеем факты военного противодействия по Сирии, где ведется опосредованное противостояние. Соединенные штаты очень близко подходят к той грани, за которой возможен военный инцидент. Усиление направления на военную конфронтацию с Россией, провоцирование России ведет к необходимости ответных действий с нашей стороны. Развертывание военной инфраструктуры вблизи наших границ вынуждает нас рассматривать возможности и наступательных операций, и требует от нас принять на вооружение те средства, которые используются для проведения наступательных операций. Они вынуждают нас на действия – это видно по военной структуре, по видам вооружения, которые используются – они провоцируют, мы вынуждены реагировать, а потом нас называют агрессором», – подчеркнул Евсеев.

Эксперт пояснил, что в западном информационном поле тема наращивания вооружений подается очень однобоко – действия России позиционируются не как ответная реакция, а как подготовка к войне.

«В условиях полного информационного подавления со стороны Запада нам очень сложно пытаться аргументировать свою позицию, которая состоит в том, что Россия не собирается воевать с НАТО, что Россия ищет какие-то компромиссы. Получается как глас вопиющего в пустыне», – констатировал он.

В этой связи Евсеев обратил внимание, что серьезные опасения вызывает политика США в отношении ядерного вооружения.

«Новая ядерная доктрина США существенно снижает порог применения ядерного оружия, оно может применяться в достаточно скользких основаниях. Возможность использования ядерного оружия существенно выросла», – считает Евсеев.

Комментируя эту ситуацию, руководитель центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимир Батюк отметил, что на последнем заседании министров обороны стран НАТО было принято решение о создании в Североатлантическом альянсе двух командований.

«Воссоздание Атлантического командования – оно существовало в годы «холодной войны». Главная задача была не допустить перехвата советским Военно-морским флотом коммуникаций между северной Америкой и западной Европой», – сказал он.

Второе командование, как отметил Батюк, должно обеспечить «связь между Западной и Восточной Европой в случае необходимости переброски войск на восток».

«Сейчас там (в Восточной Европе) развернуто четыре НАТОвских батальона. В случае масштабного конфликта они вообще ничего не могут сделать. Есть исследование, которое подсчитывает, сколько времени понадобится российским войскам в случае широкомасштабного вооруженного конфликта на установление военного контроля над прибалтийскими государствами, – 60 часов и ни минутой больше. После этого организованное сопротивление на территории Эстонии, Латвии и Литвы будет подавлено. Это обстоятельство не может не тревожить военно-политическое руководство Альянса, и для этого создается логистическое командование, которое должно обеспечить быструю переброску войск в случае ЧС», – пояснил он.

Таким образом, как считает эксперт, совершив такой длинный цикл, НАТО по сути возвращается к истокам.

«После всех разговоров в 1990-х годах о том, что НАТО теперь невоенный альянс, что это ассоциация либеральных демократий… Сейчас про эту чепуху не вспоминают. Они вернулись к истокам – к тому, что НАТО готовится к большой войне с большой страной на востоке, как бы там она не называлась», – добавил эксперт.

Как считает член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, Вашингтон готовится перейти к решительным действиям, чтобы вернуть себе уходящее мировое господство. «Соединенные Штаты Америки собираются применять ядерное оружие, потому что другие средства исчерпаны в локальных войнах и даже военных конфликтах», – сказал он.

Эксперт пояснил, что США таким образом рассчитывают обеспечить «выживание западной цивилизации».

«Главное препятствие западной цивилизации на пути к мировому господству – это Россия. Это стало наиболее явно на примере Сирии. Это вопрос выживания западной цивилизации – если поднимется Китай и Индия, то им просто не выжить. Удушить Китай можно одним только способом – взяв под контроль российские и ближневосточные ресурсы», – сказал Сивков.

Одновременно эксперт подчеркнул, такой негативный вариант развития событий возможен только в одном случае.

«На Западе идиотов нет. Поэтому лезть на Россию они не будут – ядерный потенциал России исключает возможность прямой военной агрессии. Основным способом разгрома России будет гибридная война. Работа ведется активно. Пытаются доказать, что наши выборы будут нелегитимные, и поэтому готовят социальный взрыв. Если им удастся это сделать, войска НАТО пойдут на нашу территорию», – сказал Сивков и подчеркнул, что для России сейчас главный вопрос – «не допустить внутренних беспорядков».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.02.18

«Всемирный бан»: в соцсети «Вконтакте» произошел глобальный сбой. / Российской молодежи грозит бедность. «Риски колоссально высокие», – заявили в кабмине. / Гибель девочки в московском детсаду: возбуждено уголовное дело. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»