В Москве суд признал экс-владельца банков «Глобэкс» и «Русский стандарт» банкротом с долгами на 20 млрд

В Москве Арбитражный суд признал банкротом известного российского банкира Анатолия Мотылева, который должен кредиторам не менее 20 млрд рублей. Сегодня арбитраж перешел к реализации имущества бизнесмена, который в настоящее время, по некоторым данным, проживает в Великобритании.

Известно, что в январе 2017 года по заявлению зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Флауари Девелопментс Лимитед» началась процедура реструктуризации долгов, передает РИА «Новости».

В настоящий момент в реестр требований кредиторов экс-банкира включены требования на сумму около 20 миллиардов рублей.

Напомним, Мотылеву раньше принадлежали банки «Глобэкс», «Российский кредит», «М-банк». В июле 2015 года сразу у трех его кредитных учреждений были отозваны лицензии. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Отец Анатолия Мотылева Леонид Мотылев работал в Минфине СССР, а затем в 1973-1986 годах возглавлял «Госстрах». 1990-х Мотылев-младший стал вице-президентом «Госстраха». В 1992 году он совместно с «Росгосстрахом» – преемник «Госстраха» – создал банк «Глобэкс». В 1996 году Мотылева задержали по подозрению в незаконном списании средств «Росгосстраха» со счета в «Глобэксе», но через месяц дело было закрыто в виду отсутствия состава преступления.

Москва, Мария Вяткина

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