Рано попрощались с зимой: в Москве ожидаются 25-градусные морозы

В Москве последняя декада февраля будет по-настоящему морозной. Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, самым холодным днем станет 23 февраля – ночью столбик термометра опустится до -25 градусов.

По данным метеорологов, температура воздуха начнет понижаться уже во вторник, 20 февраля. Ветер усилится до 5-10 см, снегопады продолжатся, но при этом похолодает до -6 градусов. В среду, 21 февраля, ожидается до -10 градусов, в четверг – до 11 градусов ниже нуля.

Ночь на пятницу, 23 февраля, ожидается безветренной, местами возможны снегопады, но прогнозируется значительное похолодание до -25 градусов. Днем в столице потеплеет до -16.

В субботу, 24 февраля, морозная погода сохранится, снегопады продолжатся, температура составит -8…-13 градусов.

Потепление, как ожидается, придет только в воскресенье, 25 февраля. В Москве ожидается -6..-1 градусов.

Как отмечает центр «Фобос», нынешнее 23 февраля может оказаться самым морозным за последние полвека. Средняя температура в День защитника Отечества в Москве обычно составляла около -6°. При этом каждый третий праздник происходят оттепели. Ниже -20° столбики термометров опускаются лишь раз в 17-18 лет.

В Гидрометцентре также обратили внимание, текущий февраль в Москве бьет рекорды по снегопадам. С начала месяца в Москве выпало уже 175% нормы осадков, которая в феврале составляет 36 мм, передает «Интерфакс».

Только за минувшие выходные в городе выпало около четверти месячной нормы. К утру понедельника высота снежного покрова увеличилась до 48 см.

Москва, Мария Вяткина

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