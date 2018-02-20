СМИ: Москву атакует вирусная пневмония

Московскому региону угрожает всплеск заболеваемости вирусной пневмонией. Некоторые школы уже закрываются на карантин, а заболевших детей госпитализируют в инфекционные больницы, пишет газета «Московский комсомолец».

По словам инфекциониста Николая Малышева, которого цитирует издание, вирусной пневмонией сегодня болеют довольно часто, хотя «еще всего несколько лет назад мы о ее существовании даже не подозревали».

По данным источников газеты, заболеваемость идет в рост – точная статистика появится только в начале марта. При этом если у пациента диагностируют и ОРВИ, и вирусную пневмонию, в отчете напишут лишь об ОРВИ. В этой ситуации реальный масштаб оценить будет непросто.

Сообщается, что случаи заболевания есть в школах Мытищ и северо-востока Москвы. В одной из них карантин объявлен с прошлого четверга, а детей отпустили на дистанционное обучение.

«В одном только нашем классе два случая вирусной пневмонии. Всех родителей предупредили: если у ребенка начался кашель и поднялась высокая температура, обязательно нужно вызвать врача!» – сообщают родители учеников из школы на северо-востоке столицы.

Отметим, что вирусную пневмонию несколько лет назад внесли в так называемую форму №2 – список инфекций, распространение которых подлежит контролю – наряду с гриппом, корью, краснухой. Тяжесть болезни зависит от хронических заболеваний пациента, а также того, каким респираторным вирусом она вызвана. В очень редких случаях пневмония вызывает смертельно опасный респираторный дистресс-синдром.

Вместе с тем, как отмечает газета, об эпидемии говорить пока рано. Официальной информации от Роспотребнадзора о распространении болезни нет.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.02.18

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