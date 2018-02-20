Мошенничество на 145 млн рублей: уголовное дело направлено в суд

В Мещанский суд Москвы направлено уголовное дело о крупном мошенничестве с хищением около 145 млн рублей, в котором обвиняется 52-летний руководитель финансовой организации. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, потерпевшими признаны 100 человек.

В ходе следствия было установлено, что фигурант, являясь полномочным представителем зарегистрированной за рубежом корпорации, занимающейся финансовым посредничеством, с соучастниками «привлекал инвестиции граждан, обещая выгодное вложение в иностранный хедж-фонд».

В офисах, арендованных в нескольких городах России, клиентам выдавались квитанции и гарантийные сертификаты о внесении денег. Однако никакие обязательства не выполнялись, так как организация не вела хозяйственную деятельность и не имела расчетных счетов. Кроме того, выяснилось, что деньги граждан на счета иностранной корпорации не переводились.

Как уточнила официальный представитель МВД, руководитель-мошенник задержан и заключен под домашний арест.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.18

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