В России введут электронные «трудовые книжки» в 2020 году

Электронные трудовые книжки, которые будут представлять собой базу данных о трудовой деятельности граждан, планируется ввести в России с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на заместителя министра Любовь Ельцову.

«Это будут небольшие дополнения к тому, что сейчас сдает работодатель каждый месяц в электронном виде в ПФР, добавятся некоторые «поля». Предполагается, что мы начнем работать в этой системе с 1 января 2020 года», – отметила Ельцова.

Таким образом, работодатель продолжит формировать сведения в электронном виде о труде сотрудника за период его работы. Ничего дополнительно устанавливать не планируется.

В ведомстве также обратили внимание на ряд преимуществ электронной книжки. Среди них – сохранность персональных данных, снижение издержек при трудоустройстве за счет удобства и скорости получения информации, дополнительные возможности для удаленных работников за счет простоты взаимодействия с кадровой службой работодателя.

Кроме того, это исключит необходимость для граждан предоставлять сведения о трудовой деятельности при обращении за государственными и муниципальными услугами.

«Органы, оказывающие услуги, – подчеркивается в сообщении, – будут запрашивать данные сведения посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени, что позволит сократить время предоставления гражданину услуг».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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