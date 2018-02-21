Гений русского балета: прима Екатерина Березина готовится к бенефису

Прима-балерина Екатерина Березина, которую эксперты ставят в один ряд с Галиной Улановой и Майей Плисецкой, готовится к бенефису. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 13 марта зрители смогут увидеть ее на сцене Государственного Кремлевского дворца в роли Джульетты под бессмертную музыку великого Сергея Прокофьева.

В Государственном академическом театре классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва, который готовит бенефис, отмечают, что Екатерина Березина – балерина с уникальным дарованием. Ей подвластны абсолютная точность выполнения сложнейших элементов классического танца, чистота линий, эффектный прыжок, стремительное вращение. Тонкое чувство стиля позволяет с равным совершенством исполнять как классические балеты, так и острые по мысли и пластической выразительности современные хоpеогpафические произведения.

За свою карьеру Екатерина Березина блистала в балетах «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Травиата», «Жар-птица», «Спартак», «Спящая красавица», «Весна священная», «Коппелия» и других знаковых постановках Театра классического балета.

«Самое высокое звание для артиста – это не почетные «народный», «заслуженный», «лауреат» и так далее, – отметила Наталия Касаткина. – Самое ценное, когда можно сказать: «единственный», «единственная»… Талантливых и даже гениальных может быть немало, а вот единственных… Единственными были Галина Уланова, Марина Семенова, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Наталья Бессмертнова. Балерина Екатерина Березина сегодня встает в этот ряд. В ней соединены совершенство от природы, профессиональное совершенство и совершенство ее внутреннего мира. Поэтому зрители специально приходят на ее спектакли, чтобы плакать и радоваться вместе с ее героинями».

«Ромео и Джульетта» Прокофьева по Шекспировской трагедии – один из самых популярных балетов ХХ века во всем мире. Постановка была давней мечтой балетмейстеров Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Их версия в жанре хореографической фантазии признана одной из самых удачных интерпретаций великого балета.

«В своей постановке мы стремились максимально приблизиться к шекспировскому первоисточнику, ничего не упустить при переводе творения великого английского драматурга на язык хореографии, – рассказывает Наталия Касаткина. – Нас одинаково привлекали и романтические образы главных героев балета, и жанровые фигуры слуг, и гротескные персонажи народного карнавала, словом, Верона крупным планом. В нашем спектакле Ромео и Джульетта изначально вовсе не исключительные личности. Исключительными их делают чувства, сила духа, накал страстей».

«Пьеса Шекспира представляется нам очень современной. Все ее персонажи достойны любви, но непреодолимая власть закосневших традиций приводит к трагедии. Люди должны найти в себе силы вырваться из жестокой ловушки ложных представлений», – заключила Наталия Касаткина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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