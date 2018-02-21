В московском регионе экстренное предупреждение: надвигается аномальный мороз

В московском регионе объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающихся аномальных морозов. Как говорится в сообщении МЧС, местами ожидается среднесуточная температура воздуха на 7-12 градусов, местами на 15-18 ниже климатической нормы.

В ночные часы прогнозируется мороз до -22...-28 градусов.

Спасатели рекомендуют воздержаться от продолжительного пребывания на улице, надевать теплую одежду и обувь. Перед выходом из дома лицо и руки желательно смазывать защитным жирным кремом.

Как отмечают в ведомстве, в случае обморожения нельзя отогревать пострадавшие участки горячей водой или растирать снегом, что грозит необратимыми изменениями – некрозом – в тканях организма. В таких случаях предлагается обернуть обмороженную часть тела в сухое полотенце или шерстяной платок. Однако, если чувствительность не возвращается, необходимо обратиться к врачу.

Кроме того, после мороза не следует сразу пить горячий чай или принимать горячий душ. Резкая смена температур станет нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Организм должен за 20-30 минут плавно адаптироваться к комнатной температуре.

В морозные дни водителям также рекомендуют отказаться от дальних поездок и быть предельно осторожными на дорогах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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