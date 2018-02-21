Сумеречная зона: нынешняя зима в Москве оказалась самой малосолнечной

Жителям московского региона, тоскующим из-за мрачного неба, обещают, что солнечных дней станет больше в конце марта. Нынешняя зима запомнится как малосолнечная. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, в этом году часто повторялась ситуация, когда воздушные потоки перемещались с юго-востока и были насыщены влагой. «Поэтому облака и осадки. Солнца не было. Нынешняя зима войдет в наши архивы как наименее солнечная», – цитирует Вильфанда РИАМО.

По словам главы Гидрометцентра, «законного» солнца не хватило москвичам и в январе: оно светило всего 21 час при норме 33, передает агентство «Москва». Между тем, это все же в 200 раз чаще, чем в декабре минувшего года.

Что касается весенней погоды, то, как прогнозирует Вильфанд, она может установиться только в третий декаде марта.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 21.02.18

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