Генпрокурор нанес публичный удар по Следственному комитету

Конфликт прокуратуры и следственных органов вышел в публичную плоскость. Сегодня Генпрокурор России Юрий Чайка публично раскритиковал следователей, подчеркнув снижение их профессионального уровня.

«К сожалению, для многих наших следователей уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права – это космос», – заявил Чайка на совещании по защите инвесторов в Туле, передает «Интерфакс».

По словам главы надзорного ведомства, «если еще 20 лет назад, 25, следователь и преступник – это борьба интеллектов и кто кого переиграет, то сейчас все очень просто – СИЗО и особый порядок рассмотрения».

«Сегодня до 70% дел рассматривается в особом порядке. И наступает деградация следователя. Он считает, что может таким же образом реагировать на законные требования прокуроров», – пояснил генпрокурор.

Он напомнил, что впервые на коллегии Генпрокуратуры 15 февраля «президент РФ дал очень жесткую оценку следственным органам, тому, как они работают».

«Я думаю, что этот процесс пойдет в нужном направлении», – подчеркнул в связи с этим Чайка.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.02.18

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