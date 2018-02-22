Праздничные траты: 8 марта обходится мужчинам дороже, чем 23 февраля женщинам

Мужчины тратят на подарки накануне «гендерных» праздников, таких как 23 февраля или 8 марта, на треть больше, чем женщины. Об этом свидетельствует статистика банка ВТБ.

Согласно данным по транзакциям, чаще всего и мужчины, и женщины выбирают в подарок одежду, обувь или бытовую технику.

При этом на 23 февраля женщины дарят строительные материалы, мебель или спортивные товары, а мужчины к 8 марта – драгоценности, косметику, мебель и предметы интерьера. Отмечается, что средний чек накануне праздников ежегодно увеличивается на 10%.

Кроме этого, как показывает статистика, мужчины в целом тратят больше женщин – средний чек выше в среднем на 15%, а соотношение общих трат покупок составляет примерно 60% на 40%.

Больше всего мужских трат – 70% – приходится на транспорт: личный автомобиль, авиа-, ж/д билеты, финансовые услуги, еду.

«Женскими категориями» является покупка одежды и обуви, косметики – траты по этим категориям вдвое превышают траты мужчин. Женщины также в полтора раза больше тратят на здоровье и образование.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.02.18

Навальный сообщил о своем задержании. / Источники объяснили переброску новейших истребителей Су-57 в Сирию. / Все могут «короли»: Forbes определил, кто больше всего обогатился на госзаказах. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»